Onderhoudspersoneel kan niet werken door sneeuw en kou, helpt nu met sneeuwruimen

BEVERWIJK/HEEMSKERK - Twee onderhoudsbedrijven die als gevolg van de vorst en de lage temperaturen hun werk niet kunnen uitvoeren, hebben hun krachten gebundeld. In plaats van thuis zitten wachten tot ze weer aan het werk kunnen, maken ze nu belangeloos de stoepen, entrees en trappen van zorgcentra en winkelcentra in Beverwijk en Heemskerk sneeuwvrij.

Het plan werd gelijk tot uitvoering gebracht, inmiddels zijn veertien man sinds maandag druk bezig met het sneeuwvrij maken van verschillende instellingen in Beverwijk en Heemskerk. Met sneeuwschuivers, strooizout en een borstelmachine banen ze zich een weg door de regio.

"Winkelcentrum de Beverhof is nu weer goed bereikbaar, maar ook de zorgcentra en scholen in Beverwijk en Heemskerk die we sneeuwvrij hebben gemaakt zijn heel blij met onze hulp. Deze sneeuw en vooral de gladheid is voor hun oudere bewoners echt gevaarlijk", aldus Verschoor.

Dankbare wethouder

Ook vanuit de gemeenten kunnen de mannen rekenen op positieve reacties. "Ik ontving zojuist een berichtje van wethouder Serge Ferraro van Beverwijk waarin hij ons bedankt voor onze hulp en inzet", vertelt Verschoor. "Dat is natuurlijk niet waarvoor we het doen, maar wel heel leuk om te ontvangen."