ANBO waarschuwt: 'Ouderen kunnen in deze vrieskou deur niet uit voor vaccinatie'

Ook zijn ouderen bang dat ze een stuk moeten lopen, dat ze geen zitplaats hebben of niet naar de wc kunnen gaan tussendoor, zegt Van Kouwen. "De GGD's doen er alles aan om de omstandigheden daar zo goed mogelijk te krijgen, dus als dit soort dingen bovenkomen gaan ze busjes inzetten, maar het blijft de vraag of je mensen van deze leeftijd naar zo'n centrale locatie moet sturen."

Tot nu toe wordt van ouderen met een leeftijd van 85 jaar en ouder verwacht dat zij daar wel heengaan. Een bizar idee, vindt Van Kouwen. "Je hebt een hoop vitale senioren in Nederland, maar ook een hoop mensen in die leeftijdscategorie die het lastig vinden om een auto in en uit te stappen, een stuk te lopen of lang te staan. Met de sneeuw en ijs van nu erbij is dat bijna onmogelijk", zegt hij.

Zorgen over vaccineren ouderen

Veel ouderen zien daarom af van het halen van een vaccinatie. Een bericht dat de ANBO zorgen baart, al vinden zij dat dit ook te verwachten was. "Met een beetje gezond verstand kan je dat bedenken. Er werken mensen keihard met de goede bedoelingen en zij dachten: hoe kunnen wij zoveel mensen zo snel vaccineren? We richten op centrale punten locaties in waar mensen naartoe komen en dan kunnen we tempo maken. Een prima gedachte, alleen niet voor deze leeftijdsgroep, terwijl dat juist de groep is die het vaccin zo snel mogelijk moet krijgen. Want dat is de groep die ernstig ziek kan worden. Dat is geen slimme gedachte geweest."

Er moet iets veranderen. "Zet extra tenten op, heaters, extra gastvrouwen, zeiden we vorige week. Maar met de sneeuw en ijs van nu heeft dat eigenlijk geen zin. Dat betekent wat ons betreft dat we niet moeten wachten totdat deze mensen bij de huisarts terechtkunnen."

Mensen die niet naar een centrale locatie kunnen komen, moeten tot maart wachten voor het halen van een vaccinatie. Zij kunnen dan bij de huisarts terecht. Althans, dat was in eerste instantie het plan, want huisartsen willen ook graag de coronavaccins ophalen. "Wij spraken een huisarts die zei: 'Laat mij maar naar zo'n centrale locatie rijden. Ik heb ongeveer 70 mensen in mijn praktijk van die hoge leeftijd. Ik haal die vaccins wel even op en dezelfde middag heb ik de mensen gevaccineerd. Maar de GGD vindt het niet goed. Zij zeggen dat het niet mag en niet volgens de regels is."