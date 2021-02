Schaatsen op de grachten aanstaande, maar geen Keizersrace: "Corona gooit roet in eten"

Sinds het weekend is wel al de IJsnota van kracht. Dat betekent dat het water in de grachten stilstaat en dat er op de meeste plekken een vaarverbod geldt. Komend weekend zou het dus, ook zonder een Keizersrace, weleens druk kunnen worden in de binnenstad.

Volgens wethouder Water, Egbert de Vries (PvdA) was dat geen reden om de IJsnota niet van stal te halen: "Natuurlijk is daar wel over nagedacht. Er is ook intensief contact met de veiligheidsregio en de burgemeester hierover. Maar de burgemeester heeft eigenlijk gezegd: het is misschien alleen maar goed dat de openbare ruimte wat groter wordt op deze manier, zodat er meer spreiding is van mensen."



Maar geen wedstrijden dus en voorlopig zijn alleen de gewone coronaregels van kracht. Overleg tussen de veiligheidsregio's over extra maatregelen vindt nog plaats.