Snelwegen volledig begaanbaar, deel sprinters valt uit door sneeuwduinen op spoor

NOORD-HOLLAND - Ondanks de sneeuwval, zijn de meeste snelwegen weer volledig begaanbaar en is er geen sprake van vertragingen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Op het spoor rijden vandaag alleen sprinters. Sneeuwduinen zorgen wel voor moeilijkheden, waardoor hier en daar treinen uitvallen. Vooral rond Den Helder is dit het geval, laat een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) weten.

De extreme weersomstandigheden zijn nog niet over, maar Rijkswaterstaat probeert met man en macht de wegen begaanbaar te maken. Dat lijkt goed te lukken, want je kan de weg op in Noord-Holland. "De wegen zijn goed schoongemaakt", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Er zijn er geen vertragingen op de wegen. Een aantal spitsstroken zijn gesloten, omdat de sneeuw daarnaartoe is geschoven. Voorlopig gaat Rijkswaterstaat de spitsstroken niet schoonmaken.

Sneeuwduinen op spoor

Verder is de aangepaste dienstregeling van de NS vandaag van start gegaan. Dat gaat vooralsnog goed, al hebben de spoorvervoerders in het hele land wel af en toe te kampen met wisselstoringen. Ook zorgen sneeuwduinen op het spoor op verschillende plekken voor moeilijkheden. "Dit is vooral het geval in het noorden van Noord-Holland, zoals in Den Helder. Hierdoor kan er uitval van treinen zijn", laat een woordvoerder van de NS weten.

De NS raadt reizigers nog steeds af om vandaag op pad te gaan. "Vraag jezelf echt af of de trein noodzakelijk is."