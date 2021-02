Movement van Leah Rye is WEEFF Top Favoriet

De WEEFF Top Favoriet is deze week in handen van zangeres en songwriter Leah Rye. Ze opende het jaar met de release van een nieuwe single: Movement. WEEFF Radio gaat het nummer komende week extra vaak draaien.

Leah Rye is een graag geziene gast in West-Friesland. Zo speelde ze vorig jaar nog in café Charlies tijdens de Hoornse Cultuurproeverij en stond ze een jaar eerder op de Hoornse Stadsfeesten. WEEFF Radio mocht haar toen verwelkomen in hun pop-up festivalstudio.

EP

Sinds twee jaar schrijft Lisa Rietveld haar muziek onder de naam Leah Rye. In 2019 en 2020 bracht ze een vijftal singles uit, zo hoorde je High vorig jaar al regelmatig voorbijkomen op WEEFF Radio. Inmiddels is ze druk met de opnames van een eerste EP. Deze wordt verwacht in juni.

Ze deed in de eerste maand van dit nieuwe jaar vast een voorzet op die EP, met de release van Movement. Haar zesde single. Het nummer begint erg klein en voorzichtig, maar bouwt op naar een bombastisch einde. Het schept hoge verwachtingen van de debuut EP die dus aanstaande is.

Je hoort Movement komende week extra vaak voorbijkomen op WEEFF Radio, als nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Beluister alle WEEFF Top Favorieten in onze Spotify lijst!

Movement van Leah Rye, of alle andere oud WTF’s terugluisteren? Abonneer je dan nu op onze WEEFF Top Favoriet Playlist op Spotify.