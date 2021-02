Vijfhonderd ton strooizout: Hilversum kan gladheid voorlopig nog wel aan

De sneeuwploeg van de gemeente Hilversum is sinds zaterdag aan het werk om de flinke sneeuwval de baas te kunnen zijn. Met man en macht werd er voor de sneeuwval gestrooid en gingen de wagens de volgende ochtend, toen Hilversum ondertussen bedekt was onder een flinke laag sneeuw, weer de straat op om sneeuw te schuiven. "We blijven maar schuiven, omdat het maar steeds doorgaat met sneeuwen. Als het straks minder sneeuwt, blijven we natuurlijk veel strooien. En dan hopen we maar dat het weggaat", vertelde een van de medewerkers zondagmiddag aan NH Gooi.

Dat zal de komende dagen niet anders zijn. Elke avond staan de strooiwagens paraat om ervoor te zorgen dat de wegen begaanbaar blijven.

Grote berg strooizout

De weersverwachting geeft aan dat het zeker nog tot na het weekend blijft vriezen. De gladheidsbestrijders maken zich er geen zorgen om: de loods op de gemeentewerf ligt nog vol met strooizout. "We hebben hier zo'n vijfhonderd ton aan strooizout liggen", zegt Roel van Reenen van de gemeente Hilversum. "We kunnen daar nog zeker twintig tot vijfentwintig keer mee uitrukken, dus voorlopig is dat nog meer dan genoeg."

NH Gooi ging afgelopen weekend mee met de Hilversumse sneeuwploeg en keek zowel voor als na de sneeuw hoe er gewerkt werd: