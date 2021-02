Boeren helpen met sneeuwbestrijding op de weg: "We hebben nu toch niets te doen"

HAARLEMMERMEER - Het is ondertussen al twee dagen glibberen op de wegen in de provincie, maar zo'n dertig boeren uit dorpen als Vijfhuizen, Hoofddorp en Weteringbrug zorgen er in ieder geval voor dat de wegen in de gemeente begaanbaar blijven. "We hebben nu tenslotte toch niets te doen", vertelt Patrick. In het dagelijks leven boer, maar de afgelopen twee dagen ingehuurd als sneeuwschuiver.