Plafondplaten cafetaria in center Makado vallen naar beneden door lekkage

PURMEREND - Het plafond van een cafetaria in winkelcentrum Makado aan het John F. Kennedyplein is rond 18.00 uur deels naar beneden gevallen. De brandweer heeft daarop het winkelcentrum ontruimd en heeft het plein afgezet.

Er zijn een aantal plafondplaten naar beneden gevallen in een cafetaria in winkelcentrum Makado. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan NH Nieuws weten dat er niemand gewond is geraakt. De plafondplaten zijn naar beneden gekomen door een lekkage.

Eerder leek het erop dat het dak was ingestort. De woordvoerder dacht toen dat de sneeuw te zwaar was geworden voor het dak. Of sneeuw een rol heeft gespeeld bij de lekkage is op dit moment nog niet bekend.