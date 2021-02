Vrieskou houdt aan: code geel en alleen sprinters

Het blijft voorlopig code geel, op de website van het KNMI is te zien dat deze waarschuwing van kracht blijft tot woensdagavond 18.00 uur. Rijkswaterstaat roept op om ook morgen rekening te houden met gevaarlijke omstandigheden op de weg door sneeuwresten en ijs. Gisteren zorgden sneeuwduinen ervoor dat de A7 richting Hoorn tussen Middenmeer en Medemblik dicht was, de ANWB liet aan het einde van de middag weten dat de sneeuwduinen verdwenen waren.

Openbaar vervoer

De situatie op het spoor blijft moeilijk. De NS heeft aangekondigd morgen met een aangepaste dienstregeling te rijden en voornamelijk met sprinters. Sprinters stoppen op meer plaatsen, zo hoopt de vervoerder zoveel mogelijk mensen te kunnen vervoeren. Gisteravond leek de situatie niet duidelijker te worden, in de reisapp is te lezen dat het pas kort voor vertrek duidelijk wordt welke treinen wel kunnen rijden.

Connexxion start de gewone dienstregeling weer op in Amstelland-Meerlanden, Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Gooi- en Vechtstreek. Ook de nachtbussen rijden weer. De Connexxion bussen in de Zaanstreek rijden nog met een aangepaste dienstregeling, net als gisteren. In de loop van de ochtend kunnen er mogelijk meer bussen rijden. Connexxion verwacht dus weer te kunnen rijden, maar reizigers moeten wel rekening houden met mogelijke vertraging vanwege de weersomstandigheden. Gisteren startte vervoerder EBS de buslijnen weer op in Waterland.

Het GVB laat op de site weten dat de bussen wel rijden, maar mogelijk met vertraging. Metro's 50, 52 en 54 rijden slechts met enkele metro's en metro 51 en 53 rijden niet. De trams rijden helemaal niet, maar als vervanging van tram 26 zet de vervoerder pendelbussen in richting IJburg. Een woordvoerder van het GVB laat aan NH Nieuws weten nog niet te kunnen zeggen wat er vandaag wel en niet rijdt. "Mensen moeten vooral de site in de gaten houden, die wordt het meeste bijgewerkt."