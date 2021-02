Wie is de geheimzinnige MC Wou, die de Pijp afgelopen weekend op zijn kop zette?

AMSTERDAM - Menig Amsterdammer keek dit weekend met enige jaloezie naar filmpjes van een dansende menigte in de Van Woustraat in de Pijp. Daar was spontaan een winterfeestje op straat ontstaan. De 25-jarige MC Wou draaide vanuit zijn zolderraam Hollandse meezingers waar voorbijgangers massaal op los gingen. "Bizar wat er ontstond op straat."

De filmpjes van de feestende voorbijgangers gingen de afgelopen dagen de hele wereld over. "Zelfs in Amerika zag ik ze voorbij komen", zegt MC Wou lachend. Het begon als een grap met een nummertje uit zijn zolderraam, maar al snel stond de hele Van Woustraat vol met dansende voorbijgangers. "Ik wist niet wat ik zag. Jong en oud stond voor de deur te dansen."

Hij wilde met zijn spontane optreden de buurtbewoners een hart onder de riem steken. Dat had hij ook al eens op de eerste dag van de avondklok gedaan. Hij is niet bang voor een boete, maar hij wil wel anoniem blijven. "Het gaat niet om mij." Dus ook AT5 mag niet onthullen om wie het gaat. "Maar misschien komen jullie daar nog wel een keer achter."

Bekend Nederland weet hem al wel te vinden. The Partysquad liet aan hem weten dat ze graag even kwamen rampeneren. "Dat kan natuurlijk niet, hoe leuk ik dat ook vind. Wie weet als corona klaar is, kunnen we een Van-Wou-in-concert straatfeest geven."