'Boodschappen-pony' trotseert de sneeuw: Céline helpt ouderen met winkelen

OPMEER - Ouderen die morgen boodschappen willen halen maar het moeilijk vinden om in de winterse weersomstandigheden hun huis te verlaten, kunnen hun boodschappen laten bezorgen door Céline Spekkers en haar pony Puck. "We zagen tijdens het halen van onze eigen boodschappen vandaag dat ouderen met hun boodschappentassen liepen en willen ze op deze manier gaan helpen", vertelt Céline over deze bijzondere actie.

Céline woont zelf aan de rand van het dorp Opmeer en kon moeilijk met haar auto het erf afkomen. "Fietsen vond ik ook niet verantwoord door de gladheid en lopend had gekund, maar dan had ik met mijn boodschappentassen gezeten", vertelt ze aan WEEFF.

"Doordat ik mijn dieren aan huis heb besloot ik Puck voor zijn kar te binden. Zo kon ik de boodschappentassen in de kar doen en toch lopend met mijn moeder naar het dorp gaan om onze boodschappen te halen."

Veel positieve reacties

Onderweg kwamen Céline en haar moeder Carolina een aantal ouderen tegen, toen zij op het idee kwamen om morgen een boodschappenservice voor ouderen in Opmeer en Spanbroek te organiseren. Ouderen kunnen reageren op de Facebookpost van Céline om zo aan te geven dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om de booschappen per pony te bezorgen.

"Tot nu hebben we al veel reacties gekregen op het bericht", laat Céline weten. "Maar dat zijn meer reacties vinden van mensen die het leuk vinden wat we gedaan hebben en van plan zijn. Het zou heel leuk zijn als we een paar aanmeldingen krijgen, zodat we de ouderen van Opmeer kunnen helpen."