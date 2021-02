Ultimatum voor Schiphol voorbij: "Werkonderbrekingen niet uitgesloten"

SCHIPHOL - Een deel van het personeel op Schiphol voert dinsdag 2 maart actie op de luchthaven. Dat meldt vakbond FNV. De directie van Schiphol kreeg in december een ultimatum van de werknemers: als de luchthaven de veiligheid, de werkomstandigheden en het loon van het grondpersoneel voor 1 februari niet heeft verbeterd, moet er rekening gehouden worden met stakingen.

FNV heeft voor de actie een video gemaakt waarin lichtjes op een landingsbaan te zien zijn die de woorden 'nooit meer onzichtbaar' vormen. Van Doesburg: "Iedere passagier ziet de medewerkers natuurlijk al, maar vanaf 2 maart gaat ook de directie van de luchthaven ze zien." Hoe de acties op 2 maart er precies uit gaan zien, is nog niet bekend, maar werkonderbrekingen zijn niet uitgesloten.

FNV liet vanaf 14 december, de dag dat het personeel het ultimatum aankondigde, een klok terugtellen tot 1 februari. Volgens FNV krijgt de bond alleen maar te horen dat de werknemers niet bij Schiphol moet zijn, maar bij de bedrijven waaraan ze het werk uitbesteden. "Dat is dus onzin", zegt campagneleider Joost van Doesburg. "Het is de Schiphol Group die steeds lagere tarieven eist, de concurrentie opvoert en weigert sociale voorwaarden te stellen."

