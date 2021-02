Witte voetbalvelden: wat zijn de gevolgen?

VELSEN-ZUID/VOLENDAM - Het is nog maar zeer de vraag of er komend weekend in de eerste divisie gevoetbald kan gaan worden. De voetbalvelden zijn wit en/of bevroren. Trainen zat er maandag voor de spelers van Telstar en FC Volendam niet in.

Bij FC Volendam hadden de voetballers voor maandag sowieso al vrijaf gekregen. Vanaf dinsdag bekijkt de club of het mogelijk is te trainen of dat er naar alternatieve locaties moet worden gezocht. Vrijdag staat de competitiewedstrijd bij Almere City FC op het programma. Sinds dit seizoen speelt Almere niet meer op kunstgras en lijkt de kans dat die wedstrijd doorgaat minimaal.

Sneeuwvrij

In Velsen-Zuid is maandag met man en macht gewerkt om het kunstgras sneeuwvrij te maken. Vanwege het winterse weer kon de competitiewedstrijd van zondagavond tegen NAC Breda niet worden gespeeld. Een alternatieve datum is nog niet bekend.

De Witte Leeuwen hopen dinsdag weer in het stadion te kunnen trainen, maar of dat lukt is onzeker. Voor Telstar staat zaterdagmiddag in Deventer de ontmoeting met Go Ahead Eagles op het programma. Ook voor dit duel op echt gras geldt dat de kans niet groot is dat het doorgaat. Jong AZ ontvangt volgens het competitieschema in Wijdewormer Jong FC Utrecht. De Alkmaarse beloften spelen op kunstgras, maar als de KNVB besluit de complete speelronde eruit te gooien dan gaat ook door dit duel een streep.

Veldverwarming

In de eredivisie treft Ajax zaterdagavond, op kunstgras, Heracles Almelo. Zondagmiddag krijgt AZ sc Heerenveen op bezoek. Op het hoogste niveau is veldverwarming verplicht, zodat de kans op afgelasting een stuk kleiner is. Ook de bekerwedstrijd Ajax - PSV, woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA, zou met een gesloten dak normaal gesproken kunnen doorgaan.