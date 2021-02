Vogels voeren in de sneeuw, hoe doe je dat?

David en zijn ouders zijn gezegend met een flinke tuin aan de rand van Haarlem. Daar heeft hij genoeg ruimte om de vogels te voeren. Als David het zonnebloemzaad in één van zijn voedselkokers heeft vervangen, hoeven we niet lang te wachten voordat de vogels aan komen vliegen. "De merels en vinkjes zijn er snel bij", ziet David. "Merels eten op de grond van wat de andere vogels morsen uit de voedselkokers en de kokosnoten."

Die kokosnoten zijn gevuld met vet en zaadjes. Een soort mezenbollen, zonder netje. "De netjes om mezenbollen zijn altijd van plastic en die gebruik ik niet", zegt David beslist. "Dat is vervuiling van het milieu. Bovendien kunnen vogels er soms in verstrikt raken en dat is het laatste wat je wilt."

Voedertafel

Even later komt er een keepje smullen van de zaadjes. "Dat is toch wel een bijzonder vogeltje. Zo mooi ook." David geniet van de belangstelling voor zijn voedertafel. "Ik heb een beetje een hekel gekregen aan eksters. Die jagen alle andere vogels weg en als ze de kans krijgen, gaan ze er vandoor met hele stukken mezenbol en zo. Ik heb daarom van gaas een soort kooi gemaakt waar de kleine vogeltjes wel doorheen kunnen, maar gaaien, eksters en kauwen niet". Het is even niet duidelijk waar die kooi gebleven is: alles is bedekt door een dikke laag sneeuw en deze kooi dus ook.

"In die plastic kokers zitten zonnebloempitten en gebroken pinda's. Daar zit vet in en dat is goed voor vogels in de winter, dat levert ze veel energie op. Gebroken pinda's zijn trouwens beter dan hele pinda's, omdat kleine vogels daar soms in kunnen stikken", vertelt David.

Ratten en muizen

Met een telescoop kan David mooi alle vogels bekijken die er in de tuin komen. "Kijk, daar zit een goudhaantje!" Dat is een piepklein vogeltje, zo groot als een luciferdoosje. "Het is een vuurgoudhaantje, kijk maar naar de streep bij zijn ogen!" De oranje hanenkam van het vogeltje verraadt dat het een mannetje is. Verder zien we nog een roodborstje, een heggenmus en een houtduif. "Die duiven ben ik echt mooi gaan vinden. Ze zijn helemaal niet grijs, maar roze en paars. Prachtig!"

Brood is er niet te vinden in de tuin van David. "Brood is helemaal niet goed voor vogels. Er zit veel te veel zout in. Datzelfde geldt voor de normale pindakaas uit de winkel, ook te zout." Dan nog een laatste tip van David: "Als het avond is, ruim ik alles op van de grond. Anders trekt het muizen en ratten aan en die wil je toch niet in je tuin hebben?"