Wereldprimeur voor KLM: eerste vlucht met deels duurzame kerosine

SCHIPHOL - KLM heeft als eerste luchtvaartmaatschappij een vlucht uitgevoerd die voor een klein deel getankt was met synthetische kerosine. De vlucht van Schiphol naar Madrid was al op 22 januari, maar is vandaag pas bekendgemaakt door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 737-800 werd met 500 liter van de synthetische brandstof gevuld, die geproduceerd is door Shell. De rest van de tank werd gevuld met gewone kerosine. De duurzame kerosine is geproduceerd in het Amsterdamse onderzoekscentrum van Shell op basis van CO2, water en hernieuwbare energie uit zon en wind van Nederlandse bodem. Het doel is om in 2050 volledig met duurzame brandstof te vliegen in Europa.

Kritiek

Kort na de bekendmaking van de primeur kwam er al kritiek van milieuorganisatie Greenpeace. Dewi Zloch van Greenpeace vindt het goed dat de luchtvaartsector op zoek gaat naar duurzame oplossingen, maar wijst erop dat het heel lang gaat duren voordat vliegtuigen massaal op synthetische kerosine kunnen vliegen. "Te lang om klimaatverandering tegen te gaan", zegt Zloch.

'Streep door Lelystad Airport'

"Grote vervuiler Shell wil bovendien fossiele brandstoffen als basis voor synthetische kerosine gebruiken. De echte oplossing is veel simpeler. Minder vluchten, meer snelle treinen en eerlijke prijzen van vliegtickets. Midden in de klimaatcrisis kunnen we niet op innovatie alleen gokken. Het is onvermijdelijk dat het aantal vluchten omlaag gaat en dat we een streep zetten door Lelystad Airport."

Het kabinet wilde dat de vakantieluchthaven eind dit jaar in gebruik zou worden genomen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daar een stokje voor kunnen steken, nu het kabinet demissionair is. Wanneer en of Lelystad wel opengaat, is aan het volgende kabinet.