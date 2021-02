Alle hens aan dek bij strooiploegen: "Ik vind het fantastisch!"

Voor chauffeur René Pleyster uit Beverwijk zijn het korte nachten. Het hele weekend is hij al in touw om de wegen sneeuwvrij te houden. Geen makkelijke klus want er is bijna niet tegenop te schuiven. "We moeten eigenlijk continu blijven rijden aangezien het nog steeds sneeuwt. Het is hopen dat het snel wat droger wordt."

Opwinding

Buitendienst Stadswerk072 is 24 uur per dag bezig om alle wegen en paden begaanbaar te houden. Zelfs kantoorpersoneel en medewerkers van de groenvoorziening steken de handen uit de mouwen. "Bij dit soort periodes zet iedereen z'n beste beentje voor", vertelt directeur Peter Mol van Stadswerk072. "Je merkt ook dat er een soort opwinding is om samen de klus te klaren en dat is mooi om te zien."

Volgens directeur Peter Mol loopt de operatie vooralsnog op rolletjes. "Je houdt altijd rekening met het ergste en daar zijn we ook op voorbereid. Ik ben wel blij dat we dit weer niet vorig jaar hadden, want toen stonden onze nieuwe borstelwagens nog aan de grens vanwege de coronacrisis. We kregen ze in maart en kunnen ze nu dus volop inzetten."