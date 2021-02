Beheerder reageert op bewonersbrief na brand op Uilenstede, inzamelingsactie van start

AMSTELVEEN - Na de brand in een keuken op Uilenstede zaterdagavond heeft Tim (20) over de brandveiligheid een brief geschreven aan DUWO, de beheerder van de studentencampus. De studentenhuisvester vindt een centraal brandalarm overbodig.

Tegenover NH Nieuws vertelt DUWO waarom ze geen alarmsysteem hebben in de woningen: "Het gebouw voldoet gewoon aan de eisen voor brandveiligheid. Alle kamers die we hebben zijn gecompartimenteerd waarbij er een brandvertraging zit, zodat de brand niet kan overslaan." De brandweer heeft ongeveer 40 minuten de tijd om de brand te blussen voordat deze ingebouwde brandvertraging het begeeft. Tim is best wel geschrokken van de manier waarop de bewoners op de hoogte werden gebracht van de brand. "Ik vind het lastig om echt conclusies te trekken maar een van de verzoeken is dat er een brandmeldsysteem komt om dit soort dingen sneller op te zoeken. Daarnaast valt ook de communicatie op en dat een brandveiligheidsexpert gaat kijken hoe het nou precies zit hier." Studentenhuisvester DUWO gaat later inhoudelijk reageren op de brief van Tim. Zo'n 750 andere bewoners hebben zijn brief ondertekend.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Een andere student uit de flat bevestigt het vermoeden dat Tim ook al had: er is al meer dan een jaar geen brandoefening geweest in de flat waar de brand uitbrak. Volgens Christine Willems van DUWO zou het een goed idee zijn om vaker brandoefeningen te houden op Uilenstede. Ook de brandweer heeft gereageerd op de situatie.

Reactie Brandweer Amsterdam-Amstelland: "Als er bezorgdheid is onder studenten over de inzet van de brandweer die dag, dan zouden we dat nader moeten onderzoeken of die bezorgdheid ook terecht is. We hebben geen signalen dat er niet juist is opgetreden. Wat betreft de brandveiligheid: dat is in eerste de taak van DUWO als beheerder van de gebouwen en de gemeente. Als brandweer zijn we niet direct betrokken. De gemeente geeft ons opdracht om een inspectie te doen. In het verleden heeft de brandweer samen met DUWO voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor bewoners en hebben we ook woonunits bezocht. Daaruit is ons niet gebleken dat het er niet veilig zou zijn. Mochten studenten toch bezorgd zijn, dan kunnen ze de brandweer altijd individueel benaderen voor brandpreventie of om een afspraak te maken om langs te komen op Uilenstede."

Inzamelingsactie Om de bewoners van de getroffen verdieping een hart onder de riem te steken heeft bedrijfsleider Wieb de Boer van het enige restaurant op de campus de handen ineen geslagen met andere weldoeners. "We hebben een groepje opgericht, we noemen ons 'help de rode flat'. We zijn begonnen met het opzetten van een inzamelingsactie en met kijken waar hulp nu het hardst nodig is." De teller van de inzamelingsactie staat al op meer dan 3.000 euro. Het streefbedrag van 6.000 euro lijkt daarmee binnen handbereik en dat geld zal gebruikt worden voor nieuwe inboedel. Volgens Wieb hebben de studenten dat hard nodig omdat de verzekering de schade maar beperkt zal dekken.