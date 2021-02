GGD-medewerkers moesten wandelend naar de RAI, maar vaccinaties gaan gewoon door

AMSTERDAM - De vaccinatielocatie in de RAI is vanochtend om 8.00 uur gewoon weer open gegaan. De prikstraat was zondag gesloten vanwege het noodweer. Veel Amsterdamse GGD-medewerkers zijn hiervoor extra vroeg opgestaan om wandelend naar hun werkt te gaan.

"We vonden het echt heel jammer dat we moesten sluiten zondag. Maar dankzij de medewerkers van de RAI, die het buitenterrein goed ijsvrij houden, kunnen we de klanten gelukkig weer bedienen vandaag", vertelt Linda Voets Teamleider COVID-19 vaccinaties van de GGD Amsterdam.

Het was nog wel even spannend of de medewerkers vandaag wel de RAI überhaupt zouden kunnen bereiken. "Omdat het openbaar vervoer tegenzat en fietsen lastig was, zijn veel medewerkers extra vroeg opgestaan en gaan wandelen naar de RAI", legt teamleider Voets uit.

Geen tram of bus

Het zijn vooral 80-plussers zijn die nu ingeënt worden, dus is het een komen en gaan van RMC-busjes. "Het was nog wel even spannend of de chauffeur zou komen of niet", vertelt de 84-jarige mevrouw Bouwman, die zojuist is ingeënt. Ook mevrouw Van Park-Vrijburg is met het speciale ouderen vervoer gekomen. "Je moet wel, want de tram of bus rijdt niet", vertelt ze.

Niet alle ouderen gaan met een taxi-dienst. De bijna 80-jarige Mariëtta is met haar man komen lopen. "We wonen bij het Vondelpark en we deden er wel een uur over. Het ging goed hoor, het is een stuk minder koud dan gisteren", vertelt ze stoer.