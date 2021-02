Nu ook voorrang op de woningmarkt voor zorgpersoneel

De gemeente stelt in een persbericht dat de extra ondersteuning nodig is om extra zorgpersoneel aan te trekken en de huidige te behouden. "Het gebrek aan parkeerplaatsen en de krapte op de woningmarkt in de stad zijn drempels die we voor hen willen wegnemen."

De gemeente zegt ook te investeren in aanvullende opleidingen voor zorgmedewerkers en onderwijspersoneel. Zij-instromers worden opleidingsmogelijkheden geboden, volgens de gemeente.