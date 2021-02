Mijnen en vliegtuigbommen ruimen op Noordzee behoorlijk koud kunstje

"Niets is zo veranderlijk als het weer", zegt kapitein-luitenant-ter-zee Jan Wijchers, de commandant van het NATO-vlootverband dat ook komende week weer bommen en mijnen gaat opsporen. "Afgelopen week hebben we er vier gevonden en opgeblazen. Dat was zelfs te zien bij de seismische dienst in Duitsland."

Afgelopen weekend lagen de schepen uit Nederland, België, Duitsland en Estland even in de haven van Den Helder. "Er is hard gewerkt", zegt Wijchers. "En dan moet er ook weer even ontspanning zijn." Toch vertrekt een deel van de vloot pas morgen, als het weer wat rustiger is. "De mensen zitten met kleine bootjes op het water, met duikers. Die bootjes gaan erg op en neer waardoor het sonarbeeld vertroebelt en de risico's groter worden."