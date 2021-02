Melissa roeit Atlantische Oceaan over: "Daar hoef je niet per se man voor te zijn"

PURMEREND - In 43 dagen tijd roeide Melissa Vooren samen met drie andere vrouwen de Atlantische Oceaan voor de 'Talisker Whisky Atlantic Challenge'. Ze waren niet alleen de eerste Nederlandse vrouwen die de oceaan overstaken, zij behaalden hiermee ook nog de eerste plaats in de race. "Dat was echt de kers op de taart", vertelt Melissa.

Van de Atlantische Oceaan naar de sneeuw en vrieskou, dat is een groot contrast. "Ik vind het stiekem niet erg, voordat ik wegging heb ik de schaatsen opgehaald. Daar heb ik ontzettend veel zin in", vertelt Melissa bij NH Radio. Ze is net teruggevlogen vanaf het eiland Antigua.

"Op 12 december zijn we vertrokken vanuit La Gomera. Hiermee zijn we de eerste Nederlandse vrouwen die roeiend een oceaan oversteken. Die titel wilden wij heel graag behalen, dat is gelukt. En dat we ook de race hebben gewonnen, is een kers op de taart."

Toen de vrouwen uit de boot stapten op Antigua waren hun benen helemaal 'wobbly', ze wisten dat ze dat konden verwachten na zo'n lange tijd op zee. "We wisten dat er allemaal mensen vragen aan ons zouden stellen, maar je kijkt alleen naar je partner", vertelt Melissa.

Het mooiste moment van de finish, was er vlak voor. "Er kwamen zoveel boten op ons af gevaren, dat was voor ons alle vier echt een moment dat je kippenvel kreeg. Er was zoveel aanmoediging. Je kunt het eigenlijk niet omschrijven, het was zo bijzonder."

Atlantic Dutchesses

Twee jaar geleden startten Melissa en Iris de stichting Atlantic Dutchesses. "De slogan is 'door vrouwen voor vrouwen' om zo het verschil te maken voor andere vrouwen in Nederland. Vanaf toen gingen we op zoek naar een goed team. We kenden elkaar nog niet persoonlijk, maar we van de sloeproeiwereld. Zo kwamen Renate en Marieke erbij."

"Bij het aangaan van dit avontuur hebben we afgesproken dat we een onderwerp wilden kiezen wat vrouw-gerelateerd was." Ze kwamen erachter dat Hester den Ruijter van het UMC Utrecht onderzoek doet naar het vrouwenhart, en dat doel koppelden ze aan de race. De vrouwen wilden ook een boodschap naar andere vrouwen uitstralen. "Als je een droom hebt, hoe zwaar het ook is, dat kunnen wij als vrouwen. Je hoeft niet per se een man te zijn om zo'n zware race te kunnen doorstaan."

Leven aan boord

De vier vrouwen hebben zo'n 5.000 kilometer afgelegd met een roeiboot. "De boot is 9 meter lang, aan de voorzijde en de achterzijde zijn twee slaapvertrekken. In het ene slaapvertrek zit ook apparatuur." Groot was het niet, vertelt Melissa, maar een van de vrouwen kon languit liggen.