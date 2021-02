Vaccinatielocatie blijft ook morgen dicht

ALKMAAR - GGD Hollands Noorden houdt de vaccinatielocatie aan de Olympiaweg morgen ook gesloten. Iedereen die een afspraak had staan, wordt gebeld door de GGD.

Het is te koud in de hal, schrijft de GGD op Twitter. Daarom is het niet verantwoord om mensen die hun vaccinatie komen halen te ontvangen op de vaccinatielocatie.

Op dit moment wordt de locatie aangepast. Wat deze aanpassingen zijn, is nog niet duidelijk.