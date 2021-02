IJsclubs werken hard om banen klaar te maken, sneeuw is echter grote boosdoener

NOORDKOP - Zodra het vriest, kriebelt het bij de ijsclubs, en deze vorstperiode is het niet anders: ze doen er alles aan om snel mogelijk - en verantwoord - open te gaan. De sneeuw is echter overal de grote boosdoener. Toch zijn de clubs hoopvol: ze denken allemaal in het weekend open te kunnen, een enkeling denkt een paar dagen eerder.

"Als het alleen aan de vorst lag, dan zouden we donderdag opengaan", zegt voorzitter Joop van Schie van IJsclub Den Helder. "Er zijn veel windwakken door de harde wind en er ligt nu sneeuw op de baan. De sneeuw zorgt voor een isolatielaag, waardoor het ijs niet goed aangroeit." Hij hoopt dat het ijs beter wordt, zodra de wind gaat liggen.

De Helderse ijsclub streeft ernaar om in het weekend open te gaan. "Vervolgens werken we met doelgroepen en tijdvakken, mensen moeten zich vooraf aanmelden via de website noordhollandactief.nl. Als de baan opengaat, gaat die inschrijving ook open."

De koek-en-zopie-tent wil de club vooralsnog niet openen, in afwachting van wat de Veiligheidsregio daarover adviseert. Landelijk is voor nu alleen een afhaalmogelijkheid toegestaan. Ook de ijsclub in Julianadorp durft nu nog niet te stellen de koek-en-zopie open te zetten als er ijs is. "We willen wel, mits het mag", zegt secretaris Jan Bakker van IJsclub Julianadorp. "We hebben daarvoor een verzoek liggen bij de gemeente Den Helder."

Warm water

In Julianadorp ligt het ijs er overigens ook niet heel goed bij. Bakker: "We weten nog niet wat we er aan kunnen doen. Eerst moeten we de baan op kunnen, en dan bekijken we of we het geheel of gedeeltelijk kunnen opknappen door er warm water op te spuiten." Ook de Dorper club werkt straks met een reserveringssysteem, alleen dan via de eigen website. "Leden krijgen wel voorrang. We hopen zo snel mogelijk open te kunnen, ik denk zelf op vrijdag."