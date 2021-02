Vaarverbod voor de Vecht en Smal Weesp om kans op schaatsijs te vergroten

Het vaarverbod geldt voor een groot deel van de Vecht langs onder meer Nederhorst den Berg, Weesp en Muiden. Daarnaast wordt het watertje Smal Weesp afgesloten voor vaarverkeer. "Samen met de gemeente Weesp gaan we daar onder meer een sluis dicht doen. Dat houdt stroming tegen en vergroot de kans op goed schaatsijs", vertelt woordvoerder Ton Boon van Waternet.

Naast het vaarverbod, wordt ook het waterpeil vastgezet zolang het hard vriest. Ook dat moet bijdragen aan de groei van een schaatsbare ijsvloer.

De maatregelen worden door Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht genomen volgens de 'ijsnota'. "We proberen daarmee ons steentje bij te dragen aan de vorming van goed schaatsijs, zoals zo'n vaarverbod of het dichtdoen van sluizen waar we zeggenschap over hebben. Dat doen we samen met gemeenten", vertelt Boon.

Schaatsen op de Vecht

Waar schaatsen op natuurijs al niet heel vaak meer voorkomt in Nederland, is schaatsen op de Vecht zo mogelijk nog bijzonderder. De laatste keer dat dat kon was negen jaar geleden.

Of en wanneer er nu daadwerkelijk weer geschaatst kan worden op de Vecht of Smal Weesp hangt vanzelfsprekend af van de vorst de komende dagen. Waternet en het waterschap benadrukken wel zelf niet verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van het ijs. "We zullen dus niet zeggen wanneer je wel of niet kunt schaatsen en hebben ook geen ijsmeesters in dienst om het ijs te controleren. Dat is een taak voor gemeenten of lokale schaatsclubs."