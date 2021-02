Leraar Joods-orthodoxe school vrijgesproken van ontucht

AMSTERDAM - Een 33-jarige oud-docent van een Joods-orthodoxe school is vandaag in hoger beroep vrijgesproken van ontucht met vijf kinderen. Eerder veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam de man tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof vond dat er teveel twijfel bestond over de verklaringen van de kinderen.