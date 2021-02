Medisch mondmasker voor bezoekers van Zaans Medisch Centrum

ZAANDAM - Het is sinds gisteren verplicht om een medisch mondmasker te dragen als bezoeker van een patiënt. De medische mondmaskers worden bij binnenkomst aan de bezoekers gegeven. Dit geldt voorlopig niet voor patiënten die een afspraak in het ziekenhuis hebben, zij mogen niet-medische mondkapjes dragen.

Met de medische mondmaskers hoopt het Zaans Medisch Centrum haar patiënten nog beter te beschermen. Woordvoerder Jolande van der Walle vertelt: "Het ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom nemen we, volgens de richtlijn van het RIVM, zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen."



Tot nu toe is de zorg in het Zaans Medisch Centrum goed haalbaar. "Er liggen nu zo'n vijftien coronapatiënten." Dit is in overeenstemming met de regionale afspraken.