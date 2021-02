Makkelie fluit AZ - Heerenveen; Ajax onder leiding van Blom

De 38-jarige Makkelie wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Mario Diks. Jesse Rozendal is in Alkmaar de vierde official. Video Assistent Referee (VAR) Ingmar Oostrom kijkt vanuit Zeist mee.

De aftrap van het duel tussen AZ en Heerenveen is zondag om 12.15 uur.