Coronateststraat in Zwaag heropend, Bovenkarspel en Opmeer hele week dicht

WEST-FRIESLAND - Mensen die een coronatest hebben aangevraagd, kunnen vanaf vandaag weer terecht bij de teststraat in Zwaag, meldt GGD Hollands Noorden. De teststraten in Bovenkarspel en Opmeer blijven deze hele week gesloten, zodat de medewerkers van die locaties hun collega's in Zwaag kunnen ondersteunen.

De teststraten in West-Friesland werden vanwege het winterse weer gisteren gesloten. Vanaf vandaag is de teststraat in Zwaag heropend, maar die in Bovenkarspel en Opmeer blijven de rest van de week dicht.

Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden, bevestigt aan WEEFF dat deze twee locaties gesloten blijven en legt uit waarom: "Bij deze teststraten is een sprake van een drive-through-systeem. De medewerkers staan vaak in oude panden en de deuren aan beide kanten zijn constant geopend. De mensen die de test afnemen, werken dus in principe buiten."

Heropening

Om de medewerkers bij de locatie in Zwaag niet constant in de kou te laten staan worden zij bijgestaan door de collega's uit Bovenkarspel en Opmeer. "Zodat iedereen zich kan opwarmen als zij dat nodig vinden." Wanneer de twee gesloten locaties heropend worden, is niet bekend. "Daar kan ik nu geen datum voor noemen", licht de woordvoerder toe. "Ze gaan open zodra het weer verantwoord is."