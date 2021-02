Treinreizigers vast op station: "Ik wist niet dat het zo erg zou zijn"

AMSTERDAM - "Ik sta hier al twee uurtjes", vertelt een gestrande treinreiziger. De sneeuw zorgt vanochtend voor veel problemen in het verkeer. Er reden nauwelijks treinen van en naar de stad.

Volgens een woordvoerder van de NS heeft er wel wat gereden, maar zijn de problemen op het Amsterdamse spoor groter dan in de rest van het land. Meerdere reizigers stonden de hele ochtend in de kou te wachten op een trein. "Ik zit al twee dagen in Amsterdam vast, nu moet ik toch echt naar huis toe." Sommige reizigers hadden de vertraging al verwacht, maar deden toch een poging. "Ik wist niet dat het zo erg zou zijn."

De spoorvervoerder meldde gisteravond al dat er vandaag mondjesmaat treinen zouden rijden. De storingsploegen van spoorbeheerder ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt, maar ondanks die inzet zijn er nog steeds veel problemen. De NS adviseert reizigers om de informatie op de reisplanner goed in de gaten te houden.

Trams

Door de winterse omstandigheden rijden er ook de hele dag geen trams, meldt het GVB. Wel rijden er bussen en metro's, maar in het geval van de metro's zullen dat er minder zijn. De bussen van het GVB hebben al vanaf de opstartfase vanochtend te maken met vertragingen.