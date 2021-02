GGD Kennemerland zegt per ongeluk vaccinatieafspraken af

"We weten niet precies wat er gebeurd is", zegt de woordvoerder van de GGD Kennemerland. Wel weet hij te vertellen dat er mensen zijn afgebeld die vanochtend tussen negen en elf een afspraak hadden, omdat de locatie twee uur later openging vanwege het winterse weer. "Het landelijk callcentrum had de taak op zich genomen om die mensen af te bellen. Het vermoeden is dat zij misschien deels een verkeerde lijst hebben gebruikt."

Vanochtend stonden er toch nog mensen bij de locatie, omdat het niet gelukt was iedereen tijdig te bereiken. "Toen we dit hoorden, hebben we de locaties uiteindelijk toch wat eerder kunnen openen dan elf uur. De achterstand was snel weggewerkt, alles verloopt nu soepel en er zijn geen rijen", aldus de woordvoerder. "We zijn bovendien actief bezig op social media om te zeggen dat iedereen die is afgebeld welkom is. Daar hebben we ruimte voor, er is voldoende personeel, voldoende vaccins. De wachtruimte is overdekt en warm."

De vaccinatielocatie op Schiphol blijft vandaag twee uur langer open: tot zeven uur kunnen mensen met een vaccinatieoproep langskomen voor een prik.