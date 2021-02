23 graven vernield: "Ik heb medelijden met dat soort mensen"

PURMEREND - Het was een trieste aanblik voor Alex Vallentgoed toen hij vrijdag even een graf wilde controleren op de Oude Begraafplaats. De kettingen van liefst 23 graven waren vernield en sommige paaltjes waren scheef komen te staan. De voorzitter van Stichting Behoud en Herstel Oude Begraafplaats Purmerend klinkt nog altijd een beetje beduusd aan de telefoon. "De mensen die hier begraven liggen, hebben Purmerend opgebouwd."

Astrud Wildschut zag foto's van de graven voorbij komen op sociale media en zocht contact met de voorzitter. "Hij vertelde wat er gebeurd was en toen schrok ik best wel. Het is een begraafplaats, hoe kun je dat doen? Iedereen met een beetje fatsoen in zijn lijf laat een begraafplaats met rust." Ze hebben een crowdfundactie opgezet om de schade te kunnen herstellen. Met succes: inmiddels is er ruim 1.200 euro opgehaald en dat is genoeg.

"Ik was een beetje verbaasd hoe snel die actie liep", zegt Wildschut. "Dit is een opsteker voor de vrijwilligers. Het is een groep die altijd veel tijd en aandacht aan de begraafplaats besteedt. Die komen dan aan en dan zie je dat… ik kan me voorstellen dat het een klap in hun gezicht was."

Meer medelijden dan woede

Vallentgoed zegt niet heel boos meer te zijn. "Het is meer medelijden wat ik voel voor de mensen die dit soort dingen doen, dan woede. Hoe kwaad moet je worden en wat los je ermee op? Ik denk dat je maar niet moet zien dat het gebeurt. Ik ben redelijk vredelievend ingesteld, maar ik weet niet wat ik dan zou doen."

Wildschut, ook raadslid voor D66 in Purmerend, weet niet of het ophangen van camera's bij de begraafplaats een goed idee is. "Daar komen mensen met hun verdriet. Ik voel me daar een beetje ongemakkelijk bij. Misschien kunnen we vragen of handhaving er een paar rondjes extra wil maken."

Vrees voor meer vernielingen

"Het zou naïef zijn om te denken dat zoiets nooit meer gebeurt", zegt Vallentgoed de voorzitter van Stichting Behoud en Herstel Oude Begraafplaats Purmerend. "In de wintertijd kunnen de mensen over het ijs de begraafplaats op. Dan heb je wel een mooie poort die dicht zit, maar daar heb je dan niks aan. Ik hoop een beetje dat het dooit voordat de avondklok eindigt."