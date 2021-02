Coronateststraat Waarderpolder nog een dag langer gesloten

HAARLEM - De coronateststraat in de Waarderpolder blijft ook vandaag gesloten in verband met het winterse weer. Dat laat de Veiligheidsregio Kennemerland vanochtend weten.

De testlocaties in Kennemerland zouden vandaag als één van de weinige locaties wel geopend zijn, maar door de beperkte inzet van de treinen is de locatie in de Haarlemse Waarderpolder niet goed bereikbaar voor personeel en inwoners. De testlocatie Expo in Vijfhuizen is vandaag wel geopend.