Vissers trekken motorboot uit het ijs in de haven

VOLENDAM - De brandweer is vanmorgen in Volendam uitgerukt voor een zinkende boot. De oorzaak voor het zinken heeft waarschijnlijk te maken met het extreem koude weer. Vissers hebben met hun botter de boot uit het water getrokken.

Ook cirkelde er vanmorgen een politiehelikopter boven Volendam om een foto te maken en te kijken of er meer boten in de problemen waren. De brandweer heeft de boot, die vol water stond, leeggepompt. De Volendammer vissers hebben met een kraan de boot uit het ijs getrokken.

Het is nog onduidelijk waarom de boot gezonken is. De eigenaar van de boot had de leidingen voorzien van antivries zodat die niet zouden kunnen springen.

De brandweer in Volendam heeft het sinds de extreme kou ontzettend druk. Gisteren hebben ze het Slobbeland leeg moeten pompen dat onder water was gelopen door de harde oostenwind en het hoge water. Het Hoogheemraadschap heeft nu zandzakken neergezet om het water uit het Markermeer tegen te houden.