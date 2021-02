Ook Jong Ajax- sc Cambuur afgelast

AMSTERDAM - Net als gisteren heeft de KNVB ook de wedstrijden die maandagavond in de eerste divisie gespeeld zouden worden afgelast. Dat betekent dat er een streep gaat door de ontmoeting tussen Jong Ajax en sc Cambuur.

Vanwege de winterse omstandigheden is het niet verantwoord te gaan voetballen. Wanneer het duel tussen de Amsterdamse beloften en de koploper in de eerste divisie kan worden ingehaald, is nog niet bekend. Ook Jong FC Utrecht - FC Dordrecht gaat vanavond niet door.

De eerstvolgende wedstrijd die voor Jong Ajax op het programma is opnieuw een thuisduel. Maandag 15 februari ontvangen de Amsterdammers op sportpark De Toekomst hekkensluiter FC Dordrecht.