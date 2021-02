Gooise afvalverwerker bepaalt per dag of vuil opgehaald kan worden door winterweer

BUSSUM - De Gooise afvalverwerker GAD bekijkt deze week per dag of het afval opgehaald kan worden vanwege de sneeuwval en gladheid. Er kan besloten worden bepaald afval niet op te halen, zo laat de GAD weten.

De GAD heeft voor vandaag besloten geen groente-, fruit- en tuinafval op te halen en alleen plastic, papier en karton en restafval op te halen. "Met de vrijgekomen wagens is het mogelijk om het afval zoveel als mogelijk op te halen. De medewerkers gaan hun uiterste best doen om alle inzamelroutes te rijden", zo laat de GAD weten.

Vanwege de sneeuwval en de gladheid is er meer hinder bij het ophalen van afval en duurt het vanwege de veiligheid ook nog eens veel langer.

Wel of geen container aan de straat

De GAD roept huishoudens op om goed na te denken of de container wel echt geleegd moet worden. "Als de container niet helemaal vol zit en eigenlijk niet geleegd hoeft te worden, dan adviseert de GAD om deze niet aan de straat te zetten", vraagt men. "Als de container wel moet worden geleegd, zet deze dan op een goed bereikbare plek vrij van sneeuwhopen en andere obstakels."

Nu per dag wordt bekeken of en hoe het afval wordt opgehaald, roept de GAD op elke dag even te controleren of de vuilniswagens wel echt komen.