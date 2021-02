Goois Natuurreservaat roept op na sneeuwval: "Blijf op de paden lopen"

Het Goois Natuurreservaat verwacht ook de komende dagen veel mensen in de natuur. "Het is alweer een tijd geleden dat er een grote hoeveelheid sneeuw in Nederland is gevallen. Begrijpelijk dat veel mensen daarvan willen genieten, maar dat betekent ook extra druk op onze natuurgebieden. Er wordt snel vergeten dat men in de natuur te gast is in het leefgebied van heel veel verschillende dieren", aldus het GNR.

De beheerders van de Gooise natuur doen daarom een extra oproep aan bezoekers. Naast elkaar de ruimte geven en op de wandelpaden blijven, wordt onder meer ook opgeroepen honden aangelijnd te houden op plekken waar dat wordt gevraagd.

Sneeuw zorgt ook voor gevaar

Daarnaast waarschuwt het GNR dat het door de sneeuw gevaarlijk kan zijn. "Onderweg kan het glad zijn vanwege ijzel. En in het bos bestaat de kans dat takken bezwijken onder een dikke sneeuwlaag. Nog een goede reden om op de wandelpaden te blijven."

Bezoekers van de Gooise natuur worden verder opgeroepen om drukke tijdstippen en plekken zoveel mogelijk te mijden. De slee meenemen de natuur in mag uiteraard wel, zo stelt het GNR. Maar ook daarvoor geldt: gebruik die alleen op de wandelpaden.