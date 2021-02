Weerman Jan Visser: "Gevoelstemperatuur is vandaag min 15 graden"

NOORD-HOLLAND - Weerman Jan Visser heeft de weerkaarten speciaal nog eens goed bekeken en voorspelt dat het de komende dagen flink koud blijft. "We krijgen af en toe sneeuw en de gevoelstemperatuur is heel laag: min 15 graden."

"Vandaag krijgen we af en toe wat lichte sneeuw", voorspelt de weerman van NH Nieuws. "Niet zo veel als gisteren, maar er trekt vanuit het oosten nog een heel sneeuwgebied over." Het gaat daarbij niet om grote hoeveelheden. "Ik denk aan een centimeter of twee, hooguit. Daardoor blijft het ook bewolkt."

Heel koud

En het blijft koud. Heel koud. Visser: "De temperaturen zijn laag. Het is nu zo'n vier tot vijf graden onder nul en dat zal vanmiddag niet veel anders zijn. Alleen in de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen wat minder laag, van min twee tot min drie graden. De gevoelstemperatuur is nog veel lager, zo rond min 15 graden."

De wind waait behoorlijk uit het oosten tot noordoosten. "Dat veroorzaakt met name in de ochtend stuifsneeuw, vooral in het noorden van de provincie. Het is windkracht zes en bij Texel waait het af en toe nog harder. Vanmiddag zal de wind langzamerhand iets afnemen", aldus de weerman.