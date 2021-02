Hinder door winters weer in ov en verkeer: code oranje verlengd tot 18.00

De NS heeft net als gisteren nog veel last van storingen vanwege het winterse weer. Het bedrijf verwacht vandaag mondjesmaat te kunnen rijden.

Autowegen

Tot 18.00 zal code oranje in Noord-Holland blijven gelden vanwege sneeuwjacht, ijsplaten en grootschalige gladheid door sneeuw.

In verband met sneeuwduinen is de A7 richting Hoorn tussen Middenmeer en Medemblik dicht, meldt Rijkswaterstaat. De andere kant op is het deel tussen Middenmeer en Den Oever afgesloten. Het opruimen van de sneeuwduinen zal nog wel even duren: sommige zijn ruim een meter hoog. Rijkswaterstaat hoopt rond drie uur de weg weer open te kunnen zetten.

Ook de provincie had er de afgelopen uren een enorme taak aan om de binnenwegen begaanbaar te maken, vertelt een woordvoerder. Dat kwam door de combinatie van continue sneeuwval en hele harde wind die leidde tot duinvorming. Bovendien werd het zout slecht ingereden doordat er weinig auto's op de weg reden: hierdoor moest er continu gestrooid worden om het zout in te laten werken. "Nu de weersomstandigheden beter zijn, is de situatie makkelijker onder controle te houden", zegt de woordvoerder. "En het zout is weer helemaal op voorraad."