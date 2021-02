Hinder door winters weer: busverkeer komt op gang, A7 nog steeds dicht

NOORD-HOLLAND - Na de tweede nacht vorst rijdt het openbaar vervoer in onze provincie nog steeds niet volgens de normale dienstregeling. Vanwege code oranje raadt het KNMI bovendien alle weggebruikers aan zich niet op de weg te begeven als het niet nodig is. Een deel van de A7 is zelfs dicht vanwege de sneeuw.

Ook EBS in Waterland zet pendelbussen in ter vervanging van de gewone buslijnen: zij pendelen elke twintig minuten van Amsterdam-Noord naar Purmerend en Edam.

De NS heeft net als gisteren nog veel last van storingen vanwege het winterse weer. Het bedrijf verwacht vandaag mondjesmaat te kunnen rijden.

Autowegen

Tot vandaag 12.00 geeft het KNMI code oranje in het hele land vanwege sneeuwjacht, ijsplaten en grootschalige gladheid door sneeuw.

In verband met sneeuwduinen is de A7 richting Hoorn tussen Middenmeer en Medemblik dicht, meldt Rijkswaterstaat. De andere kant op is het deel tussen Middenmeer en Den Oever afgesloten. Het opruimen van de sneeuwduinen zal nog wel even duren: sommige zijn ruim een meter hoog.

Op de meeste wegen in onze provincie is er inmiddels gestrooid, maar daar geldt nog steeds een waarschuwing voor plaatselijke gladheid. Over een klein aantal wegen heeft de strooiwagen nog helemaal niet gereden. Het strooien in onze provincie is live volgen op www.strooit.nu.

De actuele Rijkswaterstaat adviseert automobilisten niet de weg op te gaan als het niet nodig is.