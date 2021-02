Vier aanhoudingen en 29 bekeuringen uitgeschreven op Museumplein

De gemeente had opgeroepen om niet te komen demonstreren op het Museumplein. Uit voorzorg was er flink wat politie op de been. "Op enig moment zagen we toch dat zo'n honderd mensen een demonstratie hielden", aldus een politiewoordvoerder.

De politie kan personen in een veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren. 29 personen hielden zich volgens de politie niet aan de coronamaatregelen en zijn daarvoor bekeurd. Vier anderen zijn aangehouden, drie omdat zij zich niet konden legitimeren en een omdat diegene zwaar vuurwerk bij zich had.

Ongeregeldheden

De afgelopen drie zondagen ontstonden ongeregeldheden op en rond het Museumplein. Op zondag 17 januari ontstonden ongeregeldheden nadat de Amsterdamse driehoek besloot een door de rechter verboden en spontaan ontstane demonstratie van zo'n 2.000 mensen te ontbinden.

Daarna kwamen er op zondag zo’n 1.500 mensen, vorige week zo’n 600.