Edward Hagen en het drama van de lege etenszakjes tijdens de Elfstedentocht van 1997

Daar heeft de Velserbroeker zijn handen aan vol, maar met nog een paar nachtjes vorst in het verschiet begint zijn schaatsbloed sneller te stromen. "Het wordt wel een beetje ingewikkeld, want ik heb het hartstikke druk en heb klanten nu eenmaal toezeggingen gedaan. Maar als ik er even tussenuit kan..."

Hij rijdt de wedstrijd één keer, de laatste editie in 1997. Alle voortekenen zijn gunstig. Behalve dat hij onbedaarlijk hard kan schaatsen -waardoor hij onder meer al twee keer de Ronde van Loosdrecht heeft gewonnen- beschikt Hagen over sterke ploeggenoten. Met Haico Bouma en de gebroeders Henri en René Ruitenberg staat zaterdag 4 januari in Leeuwarden één van de beste teams aan de start.

Om de twintig kilometer staan in de blauwwitte huiskleuren van Wehkamp uitgedoste verzorgers om etenszakjes met ontbijtkoek, energierepen, roggebrood en thee aan de schaatsers te geven. Om de vijftig kilometer kunnen de rijders zo nodig droge kleding aantrekken en in de buurt van de slechte stukken staat personeel klaar om eventueel nieuwe schaatsen aan te reiken. En mocht het dan toch nog mis gaan: de schaatsers hebben een mobiele telefoon op zak, wat bijzonder was in die tijd.

Wehkamp is hun sponsor en die laat niets aan het toeval over. Hagen: "Ze hadden het goed voor elkaar. We hadden een eigen zaal in het hotel in Hardegarijp. Van daaruit vertrokken bestelauto’s naar alle ravitailleringsposten, zodat het ons onderweg aan niets zou ontbreken."

Edward Hagen hoeft ‘slechts’ hard te schaatsen en zorgen dat hij solo aankomt, want in een eindsprint wordt hij negen van de tien keer geklopt. De eerste, ijskoude en donkere uren van de vijftiende Elfstedentocht gaan hem goed af. Hij nestelt zich in de kopgroep. "Met de wind in de rug ging het met een noodvaart. Bang om te vallen was ik niet. Het ijs was zwart en de scheuren wit, dus die kon je goed zien."

Kabaal

Op het Slotermeer breekt de groep in tweeën. Een deel rijdt verkeerd. "Een paar jongens, onder wie Fausto Marreiros, gingen daar naar links. Maar ik zag recht voor me aan de overkant van het meer een zwaailicht en dacht: dáár moet ik heen. Dat bleek de goeie keuze. We hadden geen idee of we de eersten waren in de wedstrijd, maar toen we in een dorpje kwamen en de toeschouwers ongelooflijk veel kabaal maakten, wist ik dat we de koplopers waren."