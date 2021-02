Genieten van de eerste sneeuw: "Een iglo bouwen is best wel lastig"

In Westwijk in Amstelveen bouwden kinderen een heuse iglo. Ze waren op het idee gebracht door hun vader, die dat vroeger ook deed. Makkelijk was het het door de harde wind niet, vertelt één van de kinderen tegen mediapartner AAN! "Ja, het was wel een beetje lastig. Soms waaiden een paar blokjes weg en dan viel het om. Je moet ze echt goed aanduwen."

De kinderen hebben er uiteindelijk twee uur over gedaan. "Je moet goed de sneeuw aandrukken, zodat het stevig zit. Dan komt het wel goed!"

Ook de komende dagen blijft het winters weer, voorspelt onze weerman Jan Visser. Het blijft in ieder geval koud en glad.