Aantal teststraten blijft rest van de week gesloten: bekijk hier welke

NOORD-HOLLAND - Vanwege het winterse weer waren test- en vaccinatiestraten door de hele provincie vandaag noodgedwongen gesloten. De GGD wil in principe morgen de teststraten weer openen, maar regionaal kan besloten worden toch dicht te blijven. Lees hieronder welke teststraten wel of niet opengaan.

In Zaanstreek-Waterland gaan de teststraten in Purmerend en Zaandam vanaf 10.30 uur open, maar blijft de teststraat in Wormerveer dicht. De vaccinatielocatie De Beuk in Purmerend gaat open.

In 't Gooi gaan alle test- en vaccinatielocaties morgen weer open, zo meldt GGD Gooi en Vechtstreek op Twitter. Heel anders is dat in de Noordkop. Daar blijven de teststraten in Den Helder, Bovenkarspel en Opmeer waarschijnlijk de hele week nog dicht. Medewerkers op deze locaties gaan ondersteunen bij de teststraten die open zijn.

In Zwaag, Heerhugowaard en Alkmaar gaan de testraten morgen wel open, aldus de GGD Hollands Noorden. De vaccinatielocatie in Alkmaar blijft morgen wel dicht.

Ook alle testlocaties van de GGD Kennemerland zijn morgen geopend. De vaccinatielocatie bij Schiphol opent om 11.00 uur in plaats van 9.00.

Afspraak verzetten

Mensen met een afspraak worden gebeld als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft. Wie het morgen toch niet redt om naar een afspraak te komen vanwege het slechte weer, kan de afspraak telefonisch verzetten.