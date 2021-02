Haarlem NL V Ondanks kritiek wordt Kopje van Bloemendaal deze week echt geen sleebaan

BLOEMENDAAL - Met een slee of zelfs per snowboard probeerden sneeuwliefhebbers toch het Kopje van Bloemendaal af te roetsjen. Maar het ging lang zo lekker niet in de berm als op een besneeuwde straat. Burgemeester Elbert Roest besloot tegen alle tradities in dit jaar het Kopje van Bloemendaal toch te pekelen, uit angst voor te veel toeloop. "Wij hadden verwacht dat er heel veel mensen op af gekomen zouden zijn."

Trekken in plaats van glijden op Kopje van Bloemendaal - NH Nieuws / Geja Sikma

Het is duwen en trekken. De sleetjes bewegen zich niet fijn door de sneeuw in de berm van de bekende heuveltop. Een paar Bloemendalers herinneren zich nog dat ze hier naar beneden vlogen. "Het is een klassieker, net als de wielerwedstrijden van het Kopje van Bloemendaal." "Dit is een heel spectaculaire helling, het overbrugt ongeveer veertig meter van boven naar beneden en je zou hier dus heerlijk naar beneden hebben kunnen sleeën vandaag", realiseert ook burgemeester Roest zich. "Maar de veiligheidsdiensten hebben mij geadviseerd het niet te doen."

Quote "Het is een klassieker, net als de wielerwedstrijden van het Kopje van Bloemendaal " buurtbewoner

En dus is er zout gestrooid en de weg is ook niet afgesloten voor auto's om vrij baan te maken voor de sleetjes. "Je moet toch een beetje voorzichtig zijn", constateert een vader buiten adem omdat hij zijn dochter nu naar beneden moet trekken. Hij snapt de beslissing van de burgemeester wel. Uit zijn eigen jeugdervaring weet hij dat het toen al erg druk was, als de weg met sneeuwval afgezet was voor de slee-races. Maar een andere Bloemendaler heeft er minder begrip voor. "Ik heb toch niet het idee dat die kinderen elkaar in de weg zitten en wij ouders kunnen prima afstand houden." Ook lokale politici denken dat op het Kopje van Bloemendaal heus coronaproof "honderden mensen hadden kunnen genieten", verwoordt Leonard Heukels van Liberaal Bloemendaal de kritiek. "Zet desnoods de reddingsbrigade neer, die hebben het aangeboden." Maar burgemeester Roest is geenszins van plan om op zijn besluit terug te komen. Ook de komende dagen wordt er op de Hoge Duin en Daalseweg gewoon gepekeld. "Er zijn volop plekken in Bloemendaal waar je wel kan sleeën. Deze plek zullen we niet openstellen."