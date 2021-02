Sprookjesachtige taferelen en vertier in de IJmond: "Dit is toch uniek?"

IJMOND - Ook IJmonders ontwaakten vanochtend onder een witte deken van sneeuw. Veel mensen stapten daarom vanochtend vroeg al de natuur of de stad in om te genieten van 'sprookjesachtige taferelen'.

Overal in Beverwijk zie je vandaag families die sleeën door de straten trekken. En ook in Heemskerk trekken de mensen erop uit. Zo ook Nico Brantjes, de beheerder van de kasteeltuin Assumburg. Hij is eerder opgestaan om zich te vergapen aan het winterse tafereel. "Hier wil je bij zijn", lacht hij tegenover NH Nieuws. "Als je toch ziet hoe mooi de tuin er nu bijligt achter het kasteel. Het is gewoon sprookjesachtig."

Iets verderop loopt Heemskerker Leo Tillmans met een camera om zijn nek en zijn vrouw aan zijn zijde. "Het is goed te doen hoor", houden ze zich voor. "Dit is uniek en maken we niet snel meer mee. Dus gaan we genieten."

Bekijk hier een sfeerimpressie: