Sleeën van zanderig klimduin, verwachte drukte blijft (nog) uit

SCHOORL - Enkele tientallen sleeërs trotseren dapper de snijdende wind die ook op het klimduin waait. Het zand komt weliswaar door de sneeuwlaag, maar aan de zijkanten is het nog goed sleeën, vinden de jonge en oudere sneeuwliefhebbers. "Lekker lol hebben met elkaar." De gemeente heeft beveiligers ingezet om eventuele drukte op het populaire klimduin te reguleren, maar hun inzet lijkt niet nodig.

"Heel gaaf", vindt een meisje. "Het gebeurt eigenlijk nooit dat er sneeuw ligt, en nu kan je lekker sleeën en in de sneeuw spelen." Een 'oudere jongere' komt met een grote grijns naar beneden geroetsjt. "Dit is toch prachtig. Het is maar een klein stukje maar het gaat geweldig."

Kijk hier naar de reportage bij het klimduin: