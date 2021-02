Amsterdamse honkbalpionier Han Urbanus op 93-jarige leeftijd overleden

AMSTERDAM - Han Urbanus is vrijdag op 93-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer wordt gezien als boegbeeld van het honkbal in Nederland. Hij speelde 24 jaar voor het Amsterdamse OVVO, waarmee hij vijf keer achter elkaar landskampioen werd.

Urbanus speelde twaalf jaar voor het Nederlands honkbalteam. Hij werd in die periode zeven keer op rij Europees kampioen. De Noord-Hollander werd in 1952 uitgenodigd voor een trainingskamp van zes weken bij de New York Giants, als eerste Europeaan. Door deze stage ontpopte Urbanus zich tot honkbalpionier in Nederland.

Hall of Fame

De Amsterdammer werd vijf keer uitgeroepen tot beste werper van de hoofdklasse (hoogste competitie in het Nederlandse honkbal), drie keer tot meest waardevolle speler en één keer tot beste slagman. Op 3 mei 1984 werd Urbanus geëerd voor zijn staat van dienst en werd hij opgenomen in de Hall of Fame van het Nederlands Honkbal en Softbal Museum in Haarlem. Zijn broer Charles, zoon Charles jr. en kleinzoon Nick werden uiteindelijk ook international van het Nederlands team.