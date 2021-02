Geheim voor fietsen in de sneeuw: "Ultra zachte banden met veel profiel"

Volgens Jan Maarten Deurvorst, één van de fanatieke fietsers, is het geheim ultra zachte banden met veel profiel: "Dan blijf je het beste overeind, ik rijd bijna op mijn velgen maar dan nog is het spekglad en ben ik toch twee keer gevallen." Het is zeker niet zonder gevaar vertelt de fietser: "Het parcours is uitgezet door de Wielervereniging Amsterdam en is normaal al best zwaar, maar met die sneeuw zie je de boomwortels niet en dat maakt het extra spannend".

Op de vraag van NH nieuws waarom je op de fiets stapt als er een dik pak sneeuw ligt en de aanbeveling luidt "blijf binnnen" is volgens Deurvorst maar één antwoord mogelijk: juist daarom. "Dat is de spijker op zijn kop, juist omdat de omstandigheden zo bar zijn stappen wij op de mountain bike, dit maak je niet vaak mee."