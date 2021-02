Politie deelt 27 bekeuringen uit aan illegale feestgangers Den Helder

DEN HELDER - D e politie heeft afgelopen nacht in Den Helder een einde gemaakt aan een illegaal feest. In totaal zijn 27 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen.

Op Facebook schrijft de Helderse politie dat het ging om een feest in een loods op het Arsenaal. Deze was omgetoverd tot een café. Op het feest was grote groep aanwezig, waaronder ook een aantal minderjarigen. Er werd alcohol gedronken en lachgas gebruikt.

De agenten zeggen te begrijpen dat jongeren een zware tijd doormaken, maar dat dit excessen zijn "die we simpelweg niet door de vingers kunnen zien".