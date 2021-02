Ochtendwandeling door Haarlem-Noord: "Het is net een droom!"

HAARLEM - Mensen die op pad gaan om de hond uit te laten of die de mooie witte wereld niet kunnen weerstaan: bij het eerste ochtendlicht vanochtend ontmoette verslaggever Geja Sikma op haar wandeling verschillende buurtgenoten. "Een hele slapeloze nacht gewacht en nu zie je dit", roept een meisje verrukt in de deuropening. "Het is gewoon een droom!"

De wandeling is soms pittig door sneeuwduinen en de snijdende wind als je de hoek om gaat. De oplossing is volgens een voorbijganger een rondje lopen. "Dan heb je de ene keer de wind in de rug en de andere keer de wind tegen. En dan kan je het een beetje verdragen."

Maar voor de oudere mevrouw die haar hondje moet uitlaten, is het een zware tocht. "Die wil gaan racen in de sneeuw. Ik word er zo moe van om mijn voeten zo hoog op te tillen in de hoge sneeuw." Ze is buiten adem terwijl haar hondje blaffend aan de lijn trekt.